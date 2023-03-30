Подмосковье 30 марта 2023, 18:34 Омбудсмен Подмосковья указал на снижение числа жалоб на здравоохранение вдвое за год Фото: Дмитрий Белицкий

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Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская отметила снижение числа жалоб на здравоохранение в два раза за год. Жители стали реже обращаться за помощью в связи с некачественным предоставлением медуслуг, а также с вопросами по лекарственному обеспечению.

«Количество обращений в сфере здравоохранения снизилось почти на 50% в прошлом году по сравнению с постпандемийным 2021-м. Это хороший показатель, что принимаемые правительством Московской области и региональным Министерством здравоохранения меры поддержки в отрасли имеют отклик как у населения, так и у медицинского сообщества региона», — подчеркнула Фаевская.

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Она также добавила, что за год Подмосковью удалось привлечь на работу четыре тысячи врачей и более пяти тысяч человек среднего медперсонала.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.

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