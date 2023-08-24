Подмосковье 24 августа 2023, 21:10 Омбудсмен Мишонова рассказала, с кем оставить ребенка при госпитализации одинокого родителя пресс-служба УПР в МО

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, с кем можно оставить ребенка, если одинокому родителю требуется госпитализация. По ее словам, в этом вопросе можно положиться на государство.

«При плановой госпитализации нужно заранее обратить в центр помощи семье и детям или органы опеки по месту жительства, принести паспорт, свидетельство о рождении, написать заявление и перед госпитализацией отвезти ребенка в социальное учреждение», — заявила Мишонова.

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Она добавила, что услугой могут воспользоваться и полные семьи, когда в отсутствии одного родителям второй не сможет позаботиться о ребенке, например, в командировке. Однако в таком случае нужно документальное подтверждение.

«Ребенку нужно объяснить, что эта ситуация временная, чтобы он понимал, что мама или папа его вскоре заберут домой, родители без ограничений могут созваниваться с ним. В семейном центре дети будут обеспечены всем необходимым», — подчеркнула Мишонова.

В случае экстренно госпитализации малыша на скорой можно забрать в стационар. Органы опеки приедут к больницу и решат, отвезти ребенка на время лечения родителя в семейный центр или в медицинскую организацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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