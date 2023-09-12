Подмосковье 12 сентября 2023, 11:33 Олег Сирота от лица фермеров Подмосковья поздравил Андрея Воробьева с победой на выборах

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Руководитель комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Олег Сирота поздравил Андрея Воробьева с победой на выборах губернатора Подмосковья.

«Я очень хочу от лица нашего хозяйства, от лица фермеров Московской области поздравить нашего губернатора Андрея Воробьева с победой, с достойным результатом. Мы очень рады, потому что для нас, фермеров, это продолжение поддержки, это продолжение развития», — подчеркнул Сирота.

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Выборы проходили с 8 по 10 сентября, их особенностью стали два формата голосования: очный и дистанционный. Принять участие в ДЭГ можно было предварительно зарегистрировавшись на портале госуслуг.

По данным Центризбиркома, Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов на выборах. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. На третьем — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с итогом 4,82%. Четвертое место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин, набравший 4,06% голосов.

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