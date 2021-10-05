Октябрьские спектакли Московского Губернского театра покажут в четырех округах Подмосковья
До конца октября Московский Губернский театр покажет детские спектакли на пяти площадках Подмосковья. Они находятся в четырех городских округах.
Это Дмитров, Видное, поселок Некрасовский в Дмитровском округе, Домодедово и Долгопрудный.
Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья.
Расписание:
«Вождь краснокожих»:
• 9 октября — Дом культуры «Созвездие» в Дмитрове, 12:00;
• 16 октября — Дом культуры «Видное» в Видном, 12:00;
• 16 октября — Дом культуры «Авиатор» в Домодедове, 17:00;
«Аленький цветочек»:
• 23 октября — Дом культуры «Вперед» в Долгопрудном, 12:00;
• 23 октября — Дом культуры «Некрасовский» в Некрасовском поселке, 17:00.
Жителям области напомнили о том, что Московский Губернский театр — участник всероссийской программы «Пушкинская карта».