Октябрьские спектакли Московского Губернского театра покажут в четырех округах Подмосковья

До конца октября Московский Губернский театр покажет детские спектакли на пяти площадках Подмосковья. Они находятся в четырех городских округах.

Источник фото: Минкультуры Подмосковья

Это Дмитров, Видное, поселок Некрасовский в Дмитровском округе, Домодедово и Долгопрудный.

Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья.

Источник фото: Минкультуры Подмосковья

Расписание:

«Вождь краснокожих»:

• 9 октября — Дом культуры «Созвездие» в Дмитрове, 12:00;

• 16 октября — Дом культуры «Видное» в Видном, 12:00;

• 16 октября — Дом культуры «Авиатор» в Домодедове, 17:00;

Источник фото: Минкультуры Подмосковья

«Аленький цветочек»:

• 23 октября — Дом культуры «Вперед» в Долгопрудном, 12:00;

• 23 октября — Дом культуры «Некрасовский» в Некрасовском поселке, 17:00.

Источник фото: Минкультуры Подмосковья

Жителям области напомнили о том, что Московский Губернский театр — участник всероссийской программы «Пушкинская карта».