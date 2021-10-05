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    05 октября 2021, 17:46

    Октябрьские спектакли Московского Губернского театра покажут в четырех округах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    До конца октября Московский Губернский театр покажет детские спектакли на пяти площадках Подмосковья. Они находятся в четырех городских округах.

    Октябрьские спектакли Московского Губернского театра покажут в четырех округах Подмосковья | Изображение 1Источник фото: Минкультуры Подмосковья

    Это Дмитров, Видное, поселок Некрасовский в Дмитровском округе, Домодедово и Долгопрудный.

    Об этом рассказали в Министерстве культуры Подмосковья.

    Октябрьские спектакли Московского Губернского театра покажут в четырех округах Подмосковья | Изображение 2Источник фото: Минкультуры Подмосковья

    Расписание:

    «Вождь краснокожих»:

    • 9 октября — Дом культуры «Созвездие» в Дмитрове, 12:00;

    • 16 октября — Дом культуры «Видное» в Видном, 12:00;

    • 16 октября — Дом культуры «Авиатор» в Домодедове, 17:00;

    Октябрьские спектакли Московского Губернского театра покажут в четырех округах Подмосковья | Изображение 3Источник фото: Минкультуры Подмосковья

    «Аленький цветочек»:

    • 23 октября — Дом культуры «Вперед» в Долгопрудном, 12:00;

    • 23 октября — Дом культуры «Некрасовский» в Некрасовском поселке, 17:00.

    Октябрьские спектакли Московского Губернского театра покажут в четырех округах Подмосковья | Изображение 4Источник фото: Минкультуры Подмосковья

    Жителям области напомнили о том, что Московский Губернский театр — участник всероссийской программы «Пушкинская карта».