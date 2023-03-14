Подмосковье 14 марта 2023, 20:44 Около тысячи участников и зрителей собрал Кубок Александра Большунова по лыжным гонкам в Истре

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В Истре на трассе спортшколы «Истина» состоялся первый Кубок трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова по лыжным гонкам. Он собрал около тысячи участников и зрителей, сообщила пресс-служба Минспорта Подмосковья.

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В кубке приняли участие юные спортсмены в возрасте до 18 лет. Для каждой возрастной категории были подготовлены разные дистанции и маршруты — от 500 метров до пяти километров.

«Спасибо большое Александру, а также президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, что нашли возможность приехать к нам в Истру и поддержать ребят. И вдвойне приятно, что Кубок Большунова в Подмосковье теперь будет традиционным», — сказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Перед началом стартов участников лично поприветствовал Александр Большунов.

«Когда мне предложили провести в Московской области кубок — я с удовольствием поддержал эту идею. Все сложилось, сегодня здесь проходят соревнования. К сожалению, не все желающие смогли зарегистрироваться, но на следующий год мы будем готовы к большему количеству участников. Сможем принять и 2,5 тысячи человек», — сказал Большунов.

Он добавил, что детские гонки — это то место, где рождаются маленькие звезды спорта, и постепенно они вырастают в больших спортсменов.

Почетным гостем соревнований стала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

«Хорошие соревнования, большое количество детей заявилось. Место для лыжников знаковое, здесь тренировались великие спортсмены — Николай Зимятов, Светлана Нагейкина», — отметила Елена Вяльбе.

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