Подмосковье 31 мая 2023, 21:27 Около 900 новых автобусов вышли на подмосковные маршруты с начала года Минтранс Подмосковья

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С начала 2023 года около 900 автобусов среднего и большого классов вышли на маршруты Московской области. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Машины курсируют в Химках, Красногорске, Жуковском, Дзержинском, Лыткарине, Люберцах, Одинцове и Сергиевом Посаде. Из них более 300 — это НеФАЗы, более 400 — ЛиАЗы и еще 150 ГАЗы.

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В новы автобусах есть системы климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения, валидаторы и другое оборудование для комфортных поездок, в том числе для маломобильных пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе запустят 1,3 тысячи новых автобусов.

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