31 мая 2023, 21:27
Около 900 новых автобусов вышли на подмосковные маршруты с начала года
С начала 2023 года около 900 автобусов среднего и большого классов вышли на маршруты Московской области. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Машины курсируют в Химках, Красногорске, Жуковском, Дзержинском, Лыткарине, Люберцах, Одинцове и Сергиевом Посаде. Из них более 300 — это НеФАЗы, более 400 — ЛиАЗы и еще 150 ГАЗы.
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В новы автобусах есть системы климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения, валидаторы и другое оборудование для комфортных поездок, в том числе для маломобильных пассажиров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе запустят 1,3 тысячи новых автобусов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
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