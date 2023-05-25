25 мая 2023, 18:14
Андрей Воробьев: 1,3 тысячи новых автобусов запустят в Подмосковье в этом году
Подмосковье получит около 1,3 тысячи современных автобусов в этом году, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Они оснащены валидаторами для бесконтактной оплаты, системами климат-контроля, камерами видеофиксации и не только.
Маршрутная сеть Подмосковья — крупнейшая в России, она покрывает 80% территории региона. С начала года в области запустили свыше 840 новых автобусов, а вскоре их количество вырастет до 1,3 тысячи.
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«Современные, комфортные автобусы — один из ключевых запросов наших жителей. Подмосковье — огромный регион, миллионы людей ежедневно проводят время в дороге», — сказал Андрей Воробьев.
По его словам, задача, регулярно требующая пристального внимания, — контроль за соблюдением расписания.
«И важно, чтобы в салоне было тепло зимой, не душно летом, было, где поставить коляску или самокат, никаких трудностей не возникало у людей с ограниченными возможностями здоровья», — добавил губернатор.
В новых автобусах есть электронные указатели маршрута, установлены мощные двигатели стандарта «Евро-5».
Наша маршрутная сеть — крупнейшая в России, она покрывает 80% территории региона. И каждый год мы стараемся модернизировать автопарк.
Андрей Воробьев
Для удобства маломобильных пассажиров в автобусах предусмотрена механическая аппарель, а в салоне есть место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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