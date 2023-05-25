Подмосковье 25 мая 2023, 18:14 Андрей Воробьев: 1,3 тысячи новых автобусов запустят в Подмосковье в этом году

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Подмосковье получит около 1,3 тысячи современных автобусов в этом году, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Они оснащены валидаторами для бесконтактной оплаты, системами климат-контроля, камерами видеофиксации и не только.

Маршрутная сеть Подмосковья — крупнейшая в России, она покрывает 80% территории региона. С начала года в области запустили свыше 840 новых автобусов, а вскоре их количество вырастет до 1,3 тысячи.

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«Современные, комфортные автобусы — один из ключевых запросов наших жителей. Подмосковье — огромный регион, миллионы людей ежедневно проводят время в дороге», — сказал Андрей Воробьев.

По его словам, задача, регулярно требующая пристального внимания, — контроль за соблюдением расписания.

«И важно, чтобы в салоне было тепло зимой, не душно летом, было, где поставить коляску или самокат, никаких трудностей не возникало у людей с ограниченными возможностями здоровья», — добавил губернатор.

В новых автобусах есть электронные указатели маршрута, установлены мощные двигатели стандарта «Евро-5».

Наша маршрутная сеть — крупнейшая в России, она покрывает 80% территории региона. И каждый год мы стараемся модернизировать автопарк. Андрей Воробьев

Для удобства маломобильных пассажиров в автобусах предусмотрена механическая аппарель, а в салоне есть место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем.

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