Поселковую библиотеку с оживающими книгами и кинозалом открыли в Коломне

В одном из поселков подмосковной Коломны появилась библиотека с самыми современными технологиями. Она предложит погрузиться в мир виртуальной реальности и даже почитать оживающие книги. Рисунки героев станут двигаться, если отсканировать QR-код.

Источник фото: пресс-служба администрации Коломны

Это первая в Подмосковье поселковая модельная библиотека. Там можно найти не только книжный фонд на 1,5 тысячи изданий, но и новейшую технику в залах.

В ней светло и просторно. Помещения могут трансформироваться в кинотеатр или гостиную. В одном месте читатели найдут десять очков виртуальной реальности, настольные игры и 4D-книги. Их можно оживить с помощью смартфона.

Источник фото: пресс-служба администрации Коломны

Коломенскую библиотеку сделали модельной по национальному проекту «Культура». На изменения понадобилось меньше года и свыше пяти миллионов рублей, отметила заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина.

Из нее смогли сделать многофункциональную историю. И это даже не совсем библиотека, а действительно культурный центр — ровно то, во что хотелось бы превратить современную библиотеку Инга Морковкина.

Источник фото: пресс-служба администрации Коломны

С пятницы по воскресенье она ждет гостей до 21:00. Это позволит проводить там book-вечеринки — еще один молодежный проект. Участники будут читать произведения классиков в современных условиях.

Как подчеркнул глава городского округа Денис Лебедев, запрос на посещение библиотеки уже огромный.

Благодаря программе, мы открыли здесь новое место с разными активностями. Оно уже очень популярно у жителей Денис Лебедев.

Источник фото: пресс-служба администрации Коломны

Теперь это новая точка притяжения, появившаяся в Сергиевском поселке. Ее директор Елена Генералова отметила, что отдельное внимание уделили безопасности.

Посетить библиотеку можно только в маске. На входе всем гостям измерят температуру.

Это место стало третьим модельным учреждением Подмосковья. До конца года откроют еще два современных культурных центра.