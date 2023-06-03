Подмосковье 03 июня 2023, 01:26 Около 800 подростков окончили обучение в спортшколе «Авангард» в Мытищах

Читать 360tv в

Около 800 воспитанников спортивной школе «Авангард». Выпускники отмечают закрытие сезона и уходят с напутсвенными словами к подрастающим спортсменам.

Лиза в прошлом году стала кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Это заслуга семилетних тренировок. Но на достигнутом результате девушка останавливаться не намерена.

Реклама

«Ну пока есть возможность — тренируемся, дальше стоит мастер спорта», — сообщила кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Елизавета Литвинова.

В этом году «Авангард» улучшил свои результаты. За год 20 учеников получили разряд КМС, первый взрослый разряд — 43 спортсмена, а массовый — 223 атлета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».