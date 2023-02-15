Подмосковье 15 февраля 2023, 17:35 Около 80 школьников Подмосковья приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по экологии

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В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии приняли участие 80 учащихся из Московской области. Об этом сообщило РИАМО.

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Участникам необходимо было представить свой проект по экологии.

«Могу сказать, что по сравнению с прошлым годом число участников увеличилось. Дети больше стали интересоваться экологией», — отметила муниципальный координатор ВсОШ по городскому округу Щелково Юлия Капитонова.

Олимпиада проводится в два этапа. Первый тур — теоретический, а второй — практический и включает в себя защиту проекта. Всего к защите заявлено около 200 проектов, уточнили в пресс-службе.

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