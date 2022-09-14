Около 80 рабочих мест создадут на новом складском комплексе в Мытищах | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 16:51 Поделиться Telegram

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Viber Около 80 рабочих мест создадут на новом складском комплексе в Мытищах

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Новый складской комплекс построят в городском округе Мытищи. Он расположится на площади свыше 4,5 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«Вблизи поселка Кардо-Лента в Мытищах планируется к реализации складской комплекс общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров. Проектирование и строительство осуществляются на средства частных инвесторов. Реализация проекта создаст порядка 80 рабочих мест», — сказал Владислав Гордиенко.

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Он добавил, что начать строительство инвестор планирует во втором квартале 2023 года.

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Здание будет иметь компактную планировку. В северной части расположится складской зал площадью 3600 квадратных метров с подъездами грузового автотранспорта. Трехуровневый административный блок и контрольно-пропускной пункт будут находиться в южной части здания. Подземные инженерные сооружения (насосная, резервуары для системы пожаротушения и локальные очистные) будут размещены во дворе в зоне озеленения.

Также застройщик благоустроит территорию комплекса.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что поликлинику по новому стандарту построят в Мытищах.

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