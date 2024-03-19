Подмосковье 19 марта 2024, 16:28 Около 80 рабочих мест появится на новом производстве пищевых ингредиентов в Балашихе компания «АГРОЛЕКС»

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Компания «Агролекс» запустит производство пищевых ингредиентов в Подмосковье. Инвестиции в проект составят 130 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в Балашихе 80 рабочих мест.

Проект реализуют на территории индустриального парка «Соболиха». Предприятие намерено расширить производство и заместить иностранные бренды, покинувшие российский рынок.

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«Здесь компания начинает возводить первую очередь объекта площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в реализацию этого этапа проекта составляет 50 млн рублей», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Агролекс» занимается производством пищевой промышленности с 2001 года. Предприятие выпускает сахарную мастику, термостабильную сахарную пудру, фруктовые начинки и другие ингредиенты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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