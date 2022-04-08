Около 80 беженцев из Донбасса прибыли в пункт временного проживания в Шатуре

Пункт временного размещения беженцев в Шатуре принял около 80 эвакуированных жителей Донбасса. Их заселили в Центр отдыха «Изумрудный».

Беженцев ЛДНР перевезли на автобусах «Мострансавто». Центр отдыха, где они разместились, располагается в 70 километрах от Шатуры.

Эвакуированных из ЛНР и ДНР людей встретили на Казанском вокзале. Для них подготовили комфортные автобусы большого класса.

Внутри беженцев ждали вода и продукты. Перед поездкой с водителями провели дополнительный инструктаж. Автобусы прошли тщательный контроль.

В Подмосковье проводят и ярмарки вакансий для беженцев из Донбасса. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что у эвакуированных из ЛДНР жителей большой запрос на поиск работы.