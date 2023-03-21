Подмосковье 21 марта 2023, 19:32 Около 7,5 миллиарда рублей выделят из бюджета Подмосковья на новые детсады в 2023 году

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В этом году на строительство детских садов в Подмосковье потратят более 10 миллиардов рублей. Из них порядка 7,5 миллиарда выделят из регионального бюджета, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В 2023 году в стадии проектирования и строительства находится 29 объектов дошкольного образования. Планируется ввести в эксплуатацию 13 садиков», — пояснил Брынцалов.

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Спикер подмосковного парламента побывал в новом детсаду в микрорайоне 10А в Реутове. По словам Брынцалова, на строительство объекта потратили 548,7 миллиона рублей. Из них 437 миллионов взяли из регионального бюджета, а городской округ предоставил 111,7 миллиона рублей.

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«Детский сад очень просили жители данного микрорайона. Он, безусловно, долгожданный. И что стоит отметить, построен с опережением тех сроков, которые планировались изначально», — заверил спикер.

В детском саду легко ориентироваться, потому что навигация по зданию цветовая.

«Вот мы видим на полу цветные дорожки — синюю, зеленую, желтую и оранжевую, каждая ведет в свою группу. Сейчас пройдем по синей тропинке, в синюю ясельную группу „Львята“», — пояснила директор образовательного комплекса школы № 10 Ольга Кондрашова.

В здании обустроили спортивный и музыкальный залы, комнаты логопеда и психолога, пищеблок, медицинские кабинеты, помещения для ясельных групп и колясочные. Территорию вокруг дошкольного учреждения оснастили 22 камерами видеонаблюдения, они включены в систему «Безопасный регион». Также все двери имеют магнитный ключ и открываются с использованием специальных карт.

«Здесь все очень удобно, комфортно для сотрудников учреждения, нравится детям, а главное при этом — родители спокойны», — заявил Брынцалов.

На сегодняшний день в детский сад зачислены более 100 детей, из 12 групп на 250 мест работают четыре. В апреле откроется еще одна группа. На полную мощность дошкольное учреждение заработает к 1 сентября. Детский сад станет частью комплекса школы № 10.

По соседству с детским садом начали строить школу на 1100 мест. Ее планируют открыть к сентябрю 2024 года.

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