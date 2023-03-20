Подмосковье 20 марта 2023, 13:57 Почти 30 новых школ появятся в Подмосковье в 2023 году Министр Локтев: 27 школ построят в 18 округах Подмосковья в 2023 году Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В 2023 году в Московской области построят и модернизируют 176 соцобъектов в рамках трех разных государственных программ. В частности, появятся 27 школ почти на 18 тысяч мест в 18 округах. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев на совещании.

Он пояснил, что большинство школ строятся в микрорайонах, где раньше в пешей доступности не было учреждений общего образования. Это Королев, Красногорск, «Митино Парк», Одинцово, Мытищи, Погорелки, Чехов, в «Новом Городке» в Щелкове.

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Министр напомнил, что в регионе продолжается реализация большой программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. В первую очередь внимание фокусируется на возведении школ.

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«Благодаря президентскому проекту только за последние три года за бюджет мы построили 78 школ. В рамках трех госпрограмм на этот год наметили реализацию 176 объектов. Это 100 школ, 68 садов, восемь колледжей», — перечислил министр.

По его словам, подразумевается и строительство объектов за бюджетные и внебюджетные средства, и капремонт. По опыту прошлого года, капитальный ремонт школы практически соответствует постройке новой, уточнил Локтев.

В этом году в рамках госпрограммы в Подмосковье построят 40 объектов: 27 школ (из них 23 откроются уже к 1 сентября) и 13 детских садов (к осени откроется каждый из них).

Большинство школ, которые планируют открыть в этом году, уже находятся в высокой степени готовности. Школа в Истре откроется уже 10 апреля.

Школы и пристройки

Появление некоторых школ и пристроек позволит перейти на односменный режим обучения. Это касается школы «Квантор» в Коломне на улице Калинина, пристройки на 450 мест к школе в Раменском, на 400 мест — к школе в Мытищах, на 500 мест — в Одинцове на бульваре Маршала Крылова.

В Коломне на улице Кутузова появится новая СОШ на 525 мест. В Шатуре школа на 1100 мест была брошена и стояла два года, но строительство решили завершить и уже идут отделочные работы. Все учреждения общего образования в этом округе также можно будет перевести на односменный режим.

Школа на 825 мест в Чехове станет первой в микрорайоне — как и новая школа в «Митино Парк». Аналогичная ситуация — в Пушкино в поселке Серебрянка, в микрорайоне «Потапово-3а» в Щелкове, в Ленинском ЖК «Дрожжино».

Большую школу на 825 мест возводят в Королеве. Продолжается строительство гимназии имени Примакова в деревне Раздоры — этот один из самых больших строящихся объектов.

«Он является уникальным благодаря атриуму. Сегодня подобный атриум реализован только в Токио на вокзале. Строительство атриума занимает уже больше года, планируем завершить к маю», — пояснил Владимир Локтев.

Взять на контроль

В новом корпусе гимназии Примакова, который откроют в сентябре, будут располагаться трансформируемые классы, пространства и технологичные лаборатории. Благодаря новейшему оборудованию школьники смогут участвовать в научных исследованиях в программах ведущих вузов России.

Кроме того, на 2023 год планируется ввести в эксплуатацию технологический лицей имени Долгих в Долгопрудном. Изначально его собирались открыть в 2024 году, но графики удалось оптимизировать.

«К сожалению, не все объекты открываются в сентябре 2023 года. Четыре объекта выпадают на декабрь: они были включены в федеральное соглашение и произошла поздняя контрактация. Главам необходимо взять это на контроль», — добавил министр.

Речь идет о школах в Орехово-Зуеве на улице Красина, школе в Дмитрове на 1100 мест, СОШ в Одинцове и Щелкове. Степень их готовности — порядка 10-15%.