Подмосковье 25 мая 2023, 19:38 Около 700 библиотек Подмосковья примут участие в акции «Библионочь» 27 мая Unsplash

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Более 700 библиотек Подмосковья присоединятся к всероссийской акции «Библионочь», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Всего в рамках проекта 27 мая региональные учреждения проведут порядка двух тысяч мероприятий

Основные мероприятия пройдут в Электростали, Ступине, Сергиево-Посаде, Клину, Химках, Протвине, Одинцове, Мытищах и Красногорске. Главную тему проекта «Читаем вместе!» посвятили Году педагога и наставника.

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Для посетителей учреждения подготовят мастер-классы, лекции, выставки, творческие встречи с известными деятелями культуры и многое другое. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте «Путеводителя по Подмосковью»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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