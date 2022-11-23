Подмосковье 23 ноября 2022, 10:19 Около 70 молодых предпринимателей из Подмосковья получили гранты на развитие своих проектов с начала года

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Подмосковье является одним из лидеров федеральной грантовой программы по поддержке молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. С января около 70 начинающих бизнесменов получили выплаты и смогли развить свой бизнес.

«Объем предоставленной поддержки — 32,8 миллиона рублей. Наибольшее количество проектов связано с производством одежды и мебели, здравоохранением, спортом, социальными услугами и торговлей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Максимальный размер гранта составляет 500 тысяч рублей. Эти средства можно потратить на покупку оборудования, оргтехники, программного обеспечения, сырья. Разрешается также оплатить этими средствами аренду, сделать первый взнос по франшизе, запустить продвижение проекта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас как никогда важно поддерживать бизнес.

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Подмосковье также является одним из лидеров по количеству заявок на грантовый конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Итоги будут оглашены в 2023 году.

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