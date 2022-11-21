Подмосковье 21 ноября 2022, 14:54 Подмосковье вошло в число лидеров России по количеству заявок на грантовый конкурс культурных инициатив

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Прием заявок на грантовый конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий 2023 года завершился в России. Подмосковье станет одним из лидеров по количеству участников.

Президентский фонд культурных инициатив разыграет гранты среди представленных проектов развития культуры, искусства и творчества. Отобрано почти 8,8 тысячи заявок, среди которых многие — из Подмосковья. Регион стал одним из лидеров по количеству предложенных инициатив наряду с Москвой, Татарстаном, Краснодарским краем, Калужской областью и другими регионами.

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Претендовать на государственную поддержку могут негосударственные общества, коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. Самыми популярными направлениями оказались «Культурный код» (3,3 тысячи заявок), «Место силы» (1,8 тысячи), «Молодые лидеры» (750 заявок).

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Итоги будут подведены весной 2023 года. Общий фонд конкурса — четыре миллиарда рублей.

Свыше 300 предпринимателей получат гранты в Подмосковье до конца года. Это 239 социальных и 76 молодых предпринимателей. Общая сумма поддержки составит 155,2 миллиона рублей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сейчас как никогда важно поддерживать бизнес.

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