Подмосковье 24 мая 2023, 08:26 Около 6 миллионов рублей получили предприниматели из Лобни в качестве поддержки в 2022 году

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Меры поддержки малого и среднего бизнеса реализуют в Лобне. Так, в 2022 году предприниматели получили около шести миллионов рублей на развитие своего дела.

Предприниматели могут компенсировать затраты для выхода на маркетплейсы и приобретения франшиз, получить субсидии на лизинг оборудования, модернизацию производства и открытие своего дела.

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Крупнейшее в России производство сборных моделей и настольных игр ООО «Звезда» уже воспользовалось предлагаемыми мерами поддержки в декабре 2022 года. Компания получила субсидию в размере 3,6 миллионов рублей на модернизацию оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

Для этого в Подмосковье запустят новые сервисы. Они помогут исключить ошибки при подаче заявлений на получение субсидий. Среди них сервисы для проверки на соответствие критериям для получения выплат, автоматический расчет налогов, инвестиций и рабочих мест, проверка расчетного счета и справочник банковских реквизитов.

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