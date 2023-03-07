Подмосковье 07 марта 2023, 17:01 Около 55 тысяч жителей Подмосковья получили социальные услуги на дому с начала года

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Порядка 55 тысяч жителей Московской области с начала 2023 года успели получить услуги социального характера на дому. Из них более трех тысяч проживающих в Коломне получили их от негосударственных организаций, сообщили в министерстве социального развития региона.

К таким услугам относят доставку продуктов, помощь в уборке жилья, приготовление пищи, оплату коммунальных услуг и другое. Их оказывают пожилым людям и инвалидам.

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В Министерстве напомнили, что спектр социальных услуг в регионе достаточно широкий, а получить помощь удобно и просто. Заявления можно подать электронно.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что поможет пенсионеру из Ликино-Дулева попасть на операцию к хорошим специалистам.

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