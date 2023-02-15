Важное 15 февраля 2023, 17:40 Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал пенсионеру помочь попасть на операцию к хорошим специалистам

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поможет пенсионеру из Ликино-Дулева попасть на операцию к хорошим специалистам. Места в больнице, куда выдали направление, расписаны до конца весны. Глава региона пообещал решить проблему.

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Александру Николаевичу требуется операция, ожидание которой может затянуться до мая, ведь в больнице, куда его направили, места заняты. Об этом губернатор узнал от пенсионера во время осмотра поликлиники в Ликино-Дулеве.

Предложил направить в МОНИКИ — там отличные кардиологи, доктора наук. Но Александр Николаевич хочет именно в Егорьевскую. Говорит, она поближе. И доктора ему понравились. Обязательно поможем. Андрей Воробьев

Губернатор сказал пенсионеру, что вопрос обязательно решат.

«После операции позвоните мне», — добавил Андрей Воробьев.

Поликлиника, в которой он пообщался с пациентами, одной из первых в Подмосковье прошла масштабную перезагрузку. Она относится к Орехово-Зуевской областной больнице, которая в прошлом году вошла в топ-5 медицинских центров региона.

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