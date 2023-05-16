Подмосковье 16 мая 2023, 11:06 Около 500 жителей Зарайска поучаствовали в субботнике на берегу реки Осетр

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Субботник прошел в Зарайске в рамках всероссийской акции «Вода России». Более 500 человек присоединились к уборке мусора на берегу реки Осетр.

Участие в субботнике приняли волонтеры, сотрудники учреждений и организаций, а также неравнодушные жители.

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«Долг каждого зарайца навести порядок здесь, куда мы любим привозить своих друзей и близких. Думаю, у нас все получится. Нас сегодня достаточно много, и все сюда пришли по зову сердца», — рассказал участник субботника Александр Орлов.

Чтобы расчистить берега от мусора и поваленных деревьев, участникам субботника предоставили бензопилы, погрузчики и всю необходимую технику. Время для такой работы наиболее благоприятное — река обмелела в связи с капитальным ремонтом плотины.

«Хочу сказать огромное спасибо всем. Если бы такие акции были почаще, то наша планета была бы лучше, красивее и чище», — отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах.

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