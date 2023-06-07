Подмосковье 07 июня 2023, 12:32 Около 500 утят выпустили в естественную среду обитания в Дмитрове

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Специалисты Госветслужбы Подмосковья проконтролировали отправку 30-дневных утят в естественную среду обитания. Птенцов выпустили в один из водоемов Дмитрова.

«В Дмитрове такую акцию проводят уже не первый год. Все утята здоровы и готовы к жизни в естественной среде», — рассказал руководитель Государственной ветеринарной службы Подмосковья Сергей Воскресенский.

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Птенцов привезли из заповедного охотничьего хозяйства «Загорское». Предварительно были оформлены все необходимые сопроводительные документы.

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