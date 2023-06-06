Подмосковье 06 июня 2023, 14:28 Лебедя с переломом бедра спасли в Одинцове Фото со страницы специалиста по болезням птиц Екатерины Шевченко / https://vk.com/vetspace

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Крупный лебедь с поломанной костью поступил в одинцовскую ветеринарную клинику из Саратова. Специалисты провели сложнейшую операцию, которая длилась полтора часа, и спасли птицу.

Специалист по болезням птиц Екатерина Шевченко рассказала, что единственным вариантом спасти лебедя было введение спицы в головку бедренной кости. Это очень опасная и сложная процедура, которая могла привести к трагическим последствиям, но для животного это был шанс, хотя и рискованный. Весь коллектив ветеринарной клиники принимал участие в операции.

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Чтобы поддерживать нужную температуру тела пернатого пациента (это примерно 41 градус), воздух в хирургии нагрели, а лебедя положили на грелку. Процедура по введению спицы длилась полтора часа и благодаря стараниям ветеринаров прошла успешно.

Лебедь вышел из наркоза плавно и больше не испытывал боль. Позже его забрали в центр реабилитации диких птиц «Воронье гнездо».

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