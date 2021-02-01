Около 500 рабочих мест появится после запуска технопарка «Пирогово» в Мытищах

Технопарк «Пирогово» построят в городском округе Мытищи на площади более двух гектаров. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Технопарк будет возводить компания «ИТП-Логистик». Инвестиции в проект составят 249 миллионов рублей.

«В рамках инвестиционного проекта в Мытищах планируется строительство восьми новых производственно-складских зданий, ввод в эксплуатацию которых обеспечит работой 500 жителей Подмосковья. За время проекта в консолидированный бюджет Подмосковья поступит порядка 80 миллионов рублей», — сообщила Наталья Адигамова.

Как отметил зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, в Подмосковье рады инвесторам, которые хотят реализовать социально-культурные или коммунально-бытовые масштабные инвестпроекты.

Благодаря масштабным проектам, с которыми инвесторы приходят в регион, в Подмосковье развивается сельское хозяйство, появляются новые производства, гостиницы, логистические комплексы, технопарки, которые влияют на развитие экономики, расширяют возможности трудоустройства для жителей округов, а также обеспечивают поступление налоговых и неналоговых доходов в региональный и муниципальный бюджеты Андрей Разин министр экологии и природопользования Подмосковья.

Под такие важные для региона проекты земельные участки предоставляются без торгов, напомнил Андрей Разин. Строительство комплекса зданий технопарка «Пирогово» запланировано на 2022 год.

Ранее сообщалось, что появится новый инженерно-лабораторный корпус в технопарке «Итэлма», где будут производить роботы и электромобили.