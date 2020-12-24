Электромобили и роботы в Москве. Новый инженерно-лабораторный корпус построят до конца 2022 года

Электромобили и роботы будут производить в Москве. В технопарке «Итэлма» появится новый инженерно-лабораторный корпус с современным оборудованием для тестирования разработок и проведения испытаний. Перед началом строительства на торжественной церемонии заложили капсулу времени.

Новый инженерно-лабораторный корпус построят до конца 2022 года. Он обеспечит рабочими местами 1,5 тысячи жителей столичного региона. В строительство и оснащение вложат более двух миллиардов рублей. Масштабный проект позволил арендовать земельный участок без проведения торгов.

«Мы, как город, стараемся строить его новую экономику сбалансированно. То есть для нас важно не только строительство нового комфортного жилья, новых комфортных общественных пространств. Но и создание в первую очередь высокотехнологичных, современных высокооплачиваемых рабочих мест», — отметил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Комплексный подход к организации объекта выстроит технологическую цепочку полного цикла — от разработки и тестирования опытных образцов электронных изделий до их серийного производства.

Здание планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Помимо инженерных объектов, там появятся и спортивно-оздоровительные. Среди них будут теннисные корты.