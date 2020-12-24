facebook_pixel
    24 декабря 2020, 20:05

    Электромобили и роботы в Москве. Новый инженерно-лабораторный корпус построят до конца 2022 года

    Алена Собкалова, Елена Силиванова, Ирина Журавлева

    Электромобили и роботы будут производить в Москве. В технопарке «Итэлма» появится новый инженерно-лабораторный корпус с современным оборудованием для тестирования разработок и проведения испытаний. Перед началом строительства на торжественной церемонии заложили капсулу времени.
    Электромобили и роботы в Москве. Новый инженерно-лабораторный корпус построят до конца 2022 года | Изображение 1

    Новый инженерно-лабораторный корпус построят до конца 2022 года. Он обеспечит рабочими местами 1,5 тысячи жителей столичного региона. В строительство и оснащение вложат более двух миллиардов рублей. Масштабный проект позволил арендовать земельный участок без проведения торгов.

    Электромобили и роботы в Москве. Новый инженерно-лабораторный корпус построят до конца 2022 года | Изображение 2

    «Мы, как город, стараемся строить его новую экономику сбалансированно. То есть для нас важно не только строительство нового комфортного жилья, новых комфортных общественных пространств. Но и создание в первую очередь высокотехнологичных, современных высокооплачиваемых рабочих мест», — отметил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

    Электромобили и роботы в Москве. Новый инженерно-лабораторный корпус построят до конца 2022 года | Изображение 3

    Комплексный подход к организации объекта выстроит технологическую цепочку полного цикла — от разработки и тестирования опытных образцов электронных изделий до их серийного производства.

    Здание планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Помимо инженерных объектов, там появятся и спортивно-оздоровительные. Среди них будут теннисные корты.