Подмосковье 08 апреля 2023, 15:50 Около 50 тысяч куличей испекут к Пасхе во Владычном монастыре в Серпухове

Читать 360tv в

Семь видов пасхальной выпечки уже начали готовить в пекарне женского монастыря в Серпухове. К главному православному празднику здесь планируют испечь около 50 тысяч куличей.

Готовить куличи помогают студенты местного колледжа, которые учатся на поваров-кондитеров.

Реклама

«Для нас это не только практика, но и полезное занятие для души», — говорит студентка Яна Антошина.

Выпечку готовят по старинным рецептам — такие куличи могут спокойно храниться до 30 дней. Украшают посыпками и другим съедобным декором.

«У нас заказы уже на 45 тысяч штук, и ждем еще. Планируем испечь не менее 50 тысяч куличей разных видов», — рассказала директор монастырской пекарни Ольга Ионова.

Недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».