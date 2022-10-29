Около 50 тысяч домов подключили к газу по президентской программе в Подмосковье | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 20:17 Около 50 тысяч домов подключили к газу по президентской программе в Подмосковье

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В Подмосковье по программе социальной газификации голубое топливо провели в 50 тысяч домов. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлгаза».

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«Сейчас в рамках социальной газификации работы полностью завершены в 2300 населенных пунктах Подмосковья. Сегодня работы ведутся в 326 населенных пунктах региона, общая протяженность новых газовых сетей уже превысила две тысячи километров», — сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Всего в Московской области в программу соцгазификации вошло 2806 населенных пунктов. Газ проводят бесплатно до границ участков, напомнили в пресс-службе. Услугу получат 250 тысяч жителей региона до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что газ по президентской программе провели в дом пенсионерки Татьяны Егоровой в деревне Болтино городского округа Мытищи.