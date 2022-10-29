Пенсионерке из городского округа Мытищи провели в дом газ по программе «Социальной газификации» | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 04:51 Пенсионерке из городского округа Мытищи провели в дом газ по программе «Социальной газификации» Pxhere

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Пенсионерка Татьяна Егорова проживает в доме в деревне Болтино, расположенной в городском округе Мытищи. Отапливать дом дровами женщине тяжело из-за возраста, но и переезжать она не хочет. Поэтому несколько дней назад, благодаря программе «Социальной газификации», в ее доме провели газ.

Женщина вспомнила, как раньше дом утепляли то одним утеплителем, то другим.

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Из Москвы в Болтино Татьяна Егорова переехала 30 лет назад. Двухэтажный дом построили вместе с супругом. Его не стало несколько лет назад. Но уезжать отсюда женщина не собиралась. В этом доме она бережно хранит каждое воспоминание, в том числе и о том, как они раньше вместе топили дом дровами. Но года берут свое — последние зимы она переживала тяжело.

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«У меня ноги мерзли, в валенках спала, в шубе. Потому что батарея, от нее холод идет», — вспоминала Татьяна Егорова.

Но в этом году все уже по-другому. Сегодня в доме женщины тепло, уютно и безопасно. Газ в ее доме появился по президентской программе «Социальная газификация».

В услуги комплексного договора вошло все, что необходимо: проектирование и монтаж оборудования. Сейчас женщина радуется каждому дню, невзирая на возраст, работает на участке, собирает малину для варенья и приглашает в гости подруг. Она признается, что никогда не променяла бы свой дом ни на что другое.