Подмосковье 03 мая 2023, 14:45 Около 50 рабочих мест появится на новом производственном складе в Клину Застройщик ООО "КЛИНАВТОТРАНС"

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В Клину достроили производственно-складское здание площадью более 11 тысяч квадратных метров и уже ввели в эксплуатацию. Оно станет частью индустриального парка «Клин» и предоставит дополнительные 50 рабочих мест, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступило АО «Клинавтотранс». Объем инвестиций составил 450 миллионов рублей.

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«Объект соответствует критериям, применяемым к складским сооружениям класса А: высота потолков 12 метров, сверхровный бетонный пол с антипылевым покрытием и распределенной нагрузкой», — уточнили в министерстве.

Склад оборудовали индивидуальными офисами и грузовыми лифтами. В здании есть помещения для обработки и хранения товаров.

Комплекс находится на достаточном удалении от столицы. Это снижает арендную стоимость и загруженность транспортных развязок. Также склад расположился недалеко от железнодорожных путей и Ленинградского шоссе.

С 2006 году АО «Клинавтотранс» создает технологичную инфраструктуру и комфортные условия для развития эффективного и успешного бизнеса в России. Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству.

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