Около 5 тысяч жителей Орехово-Зуевского округа стали меньше платить за ЖКУ

С 1 июля 2022 года в Орехово-Зуевском городском округе были пересмотрены расценки на коммунальные услуги. Об этом рассказали в Комитете по ценам и тарифам Московской области.

В связи со снижением тарифа на отопление средний ежемесячный платеж снизился на 234 рубля в месяц для пяти тысяч жителей Орехово-Зуевского городского округа. В том числе понижение произошло у 200 абонентов из Дорохово.

Это стало возможным благодаря реализации административной реформы по объединению в городские округа и дальнейшему укрупнению предприятий коммунального комплекса. В общей сложности в 2022 году снижение тарифов коснется более 440 тысяч жителей Московской области. Все новости можно узнавать на телеграмм-канал Комитета по ценам и тарифам.

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