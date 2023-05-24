Подмосковье 24 мая 2023, 10:39 Около 5 тонн рыбы в год смогут выращивать на форелевой ферме в Шатуре

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Форелевая ферма открылась в Шатуре. Там планируется выращивать около пяти тонн рыбы в год.

Артем Гаршев из Шатуры получил грант Минсельхоза в размере трех миллионов рублей. Средства пошли на открытие своего дела — форелевой фермы. Оборудование уже закуплено, и сейчас в трех бассейнах живет около 100 рыб.

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«В течение недели–двух завезем мальков, которые расселятся по бассейнам. Соответственно, уже запустится процесс разведения рыбы», — рассказал Артем.

Для радужной форели созданы все условия: вода постоянно циркулирует, обогащается кислородом, кормят отечественным кормом по расписанию.

Реализовывать продукцию фермер планирует в Подмосковье. В Шатуре купить выращенную в хозяйстве форель можно будет уже через пару месяцев.

Это не единственное предприятие по разведению рыбы в Шатуре. Еще одну форелевую ферму с цехом по переработке рыбы откроют на территории технопарка «Осаново-Дубовое». Кроме того, в городском округе планируют возродить рыбхоз. Там будут выращивать щуку, карася и карпа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать сельхозпредприятия региона.

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