Подмосковье 15 февраля 2023, 18:19 Около 450 рабочих мест создали на КПО «Юг» в Коломне с момента запуска

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Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский вместе с главой Коломны Александром Гречищевым провел рабочую встречу с жителями близлежащих территорий к КПО «Юг». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с жителями министр и глава округа прошли по всем ключевым точкам объекта, уделив внимание решениям вопросов по утилизации фильтрата и предотвращению неприятных запахов.

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Как рассказал министр Велиховский, через две недели на КПО приступят к запуску на полную мощность новой системы переработки фильтрата.

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«На сегодняшний день сборка закончена и после полноценного запуска совместно с жителями мы договорились взять пробы очищенной воды. Далее открывается 2-я чаша накопления отходов по всем экологическим нормам с использованием высокотехнологичной мембраны. Через несколько недель после запуска новой карты начнется рекультивация 1-й чаши с применением системы дегазации, идентичной той, которую мы используем на закрытом полигоне ТКО „Ядрово“», — сказал министр ЖКХ региона.

Министр добавил, что очистные сооружения после модернизации будут полностью очищать весь объем фильтрата при помощи новых технологий.

Комплекс по переработке отходов «Юг» построили три года назад в рамках президентского проекта «Экология». Комплекс функционирует в штатном режиме, отметили в ходе встречи.

«В работе находятся все сортировочные линии и участок компостирования, станция очистки производственных сточных вод функционируют», — отметил заместитель главы администрации городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

На КПО «Юг» с момента запуска было создано 450 рабочих мест, большинство из них занимают местные жители.

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