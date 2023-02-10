10 февраля 2023, 14:09
Набережную в Павшинской Пойме ждет новый виток благоустройства — Андрей Воробьев
Губернатор Воробьев рассказал о новом этапе благоустройства набережной в Павшинской Пойме
Набережную в Павшинской Пойме ждет новый виток благоустройства. Это место масштабно преображается уже на протяжении пяти лет. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что следующий этап начнется весной — две набережных здесь соединят пешеходным мостом через реку Баньку.
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Облик набережной меняется с 2018 года. Уже благоустроили зоны активного и тихого отдыха, территорию у Никольского храма.
Также сделали дорожки для бега и велосипедных прогулок, два амфитеатра, пять террас у воды и 10 уличных функциональных площадок.
Набережную мы начали приводить в порядок пять лет назад — это поэтапный проект, который окаймляет большой микрорайон, дает глоток свежего воздуха жителям многоэтажек.
Андрей Воробьев
После нового этапа благоустройства пешеходная зона и беговая дорожка станут непрерывными в районе реки Баньки. Появятся новые пешеходные тропинки для удобства мам с колясками.
Что еще изменится?
Благодаря новым этапам благоустройства, которые начнутся весной, на набережной увеличится площадь озеленения — на склонах раскинут газон, а по периметру высадят кустарники и деревья.
Появятся новые места отдыха у воды. Рядом установят шезлонги, обустроят зоны для рыбной ловли и занятий спортом.
«Помимо мощения, амфитеатра, озеленения, функциональных зон, планируем соединить две набережных переходным мостом через реку Баньку, чтобы маршрут не прерывался и не было тупика, который портит вид», — рассказал Андрей Воробьев.
Воробьев добавил, что в следующем году на набережной планируют открыть семейное кафе с мороженым.
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Андрей Воробьев
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