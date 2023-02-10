Важное 10 февраля 2023, 14:09 Набережную в Павшинской Пойме ждет новый виток благоустройства — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев рассказал о новом этапе благоустройства набережной в Павшинской Пойме

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Набережную в Павшинской Пойме ждет новый виток благоустройства. Это место масштабно преображается уже на протяжении пяти лет. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что следующий этап начнется весной — две набережных здесь соединят пешеходным мостом через реку Баньку.

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Облик набережной меняется с 2018 года. Уже благоустроили зоны активного и тихого отдыха, территорию у Никольского храма.

Также сделали дорожки для бега и велосипедных прогулок, два амфитеатра, пять террас у воды и 10 уличных функциональных площадок.

Набережную мы начали приводить в порядок пять лет назад — это поэтапный проект, который окаймляет большой микрорайон, дает глоток свежего воздуха жителям многоэтажек. Андрей Воробьев

После нового этапа благоустройства пешеходная зона и беговая дорожка станут непрерывными в районе реки Баньки. Появятся новые пешеходные тропинки для удобства мам с колясками.

Что еще изменится?

Благодаря новым этапам благоустройства, которые начнутся весной, на набережной увеличится площадь озеленения — на склонах раскинут газон, а по периметру высадят кустарники и деревья.

Появятся новые места отдыха у воды. Рядом установят шезлонги, обустроят зоны для рыбной ловли и занятий спортом.

«Помимо мощения, амфитеатра, озеленения, функциональных зон, планируем соединить две набережных переходным мостом через реку Баньку, чтобы маршрут не прерывался и не было тупика, который портит вид», — рассказал Андрей Воробьев.

Воробьев добавил, что в следующем году на набережной планируют открыть семейное кафе с мороженым.

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