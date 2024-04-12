Подмосковье 12 апреля 2024, 11:03 Около 450 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» выдали семьям с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Молодые мамы из Подмосковья могут получить подарочные наборы с 1 сентября 2019 года. В них входит все необходимое в первые годы жизни ребенка. С начала года их вручили почти 450 семьям.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в состав набора входят 50 предметов, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и многое другое. Недавно в него добавили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной.

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«В Подмосковье родители при рождении ребенка могут выбрать — подарочную коробку „Я родился в Подмосковье“ или выплату в размере 20 тысяч рублей. Только с начала года такие подарки получили 450 малышей, а выплату выбрали более 15 тысяч родителей», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном отделении ЗАГС.При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого из них.

Узнать больше о системе родовспоможения в региона жители могут по ссылке.

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