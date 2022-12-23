Подмосковье 23 декабря 2022, 17:58 Около 400 тысяч тонн хлеба произвели в Подмосковье с начала года

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Более 50 предприятий и индивидуальных предпринимателей производят хлеб в Подмосковье. С начала года они выпекли почти 400 тысяч тонн батонов, буханок и булок.

«Сезон сбора зерна в регионе закончен, и сейчас местные производители активно используют полученный урожай. Только за четыре недели с 21 ноября по 18 декабря в Подмосковье произвели более 30 тысяч тонн хлеба», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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С начала года с хлебозаводов и частных пекарен в Подмосковье вышло 398,6 тысячи тонн багетов, батонов, буханок, караваев и булок. Средняя цена за тонну таких изделий составляет около 78 тысяч рублей. Мощность оборудования позволяет Подмосковью выпускать до 1,8 тысячи тонн хлеба в сутки, если потребуется.

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Недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Часть напитков тоже пойдет на экспорт.

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