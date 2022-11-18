Подмосковье 18 ноября 2022, 19:07 Около 40 тысяч жителей Подмосковья предпочли получать квитанции за ЖКУ в электронном виде

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Жители Ступина и Фрязина смогут получать электронные квитанции за ЖКУ с декабря. Уже более 40 тысяч жителей Подмосковья отказались от бумажных счетов МосОблЕИРЦ в пользу удобного онлайн сервиса.

Ранее возможность получать электронные квитанции появилась у жителей Бронниц, Зарайска, Жуковского, Клина, Лосино-Петровского и Павловского Посада.

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«В начале декабря электронные платежки получат те жители, кто ранее дал согласие на доставку счета онлайн в мобильном приложении МосОблЕИРЦ или в личном кабинете клиента компании „Мосэнергосбыт“», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Электронная квитанция является точной копией бумажной, но жители могут получать ее раньше и при этом оплачивать счет за услуги онлайн. Это удобно, просто и экологично. Такая квитанция не потеряется.

Жители, которые оформили доставку счетов онлайн, но по каким-то причинам передумали, всегда могут вернуться к бумажному аналогу. Делается это так же просто: в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ» или в личном кабинете клиента компании «Мосэнергосбыт».

В скором времени Единый расчетный центр Подмосковья начнет рассылку уведомлений абонентам, которые хотя бы одну из коммунальных услуг не оплачивали в течение четырех месяцев и дольше. Жителям, у которых возникают временные трудности по оплате счетов, напомнили о механизме рассрочки.

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