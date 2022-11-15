Подмосковье 15 ноября 2022, 18:42 Подмосковные должники за коммуналку получат уведомления

Читать 360tv в

Единый расчетный центр начнет рассылку уведомлений абонентам, которые хотя бы одну из коммунальных услуг не оплачивали в течение четырех месяцев и дольше. Жителям, у которых возникают временные трудности по оплате счетов, напомнили о механизме рассрочки.

В ноябре оповещения получат те должники, чья сумма к оплате превышает 20 тысяч рублей. МосОблЕиРЦ напомнит им о последствия поSMSи электронной почте. В сообщении укажут сумму долга по лицевому счету и способы оплаты.

Реклама

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области напомнили, что жители, которые по объективным причинам попали в трудную жизненную ситуацию, есть механизм рассрочки. С таким вопросом нужно обращаться в свою управляющую компанию. А вот молчаливое пренебрежение счетами за ЖКУ грозит последствиями. Абоненту могут ограничить те или иные удобства, на его счет будут начисляться пени, дело может быть передано в суд со всеми вытекающими неприятностями.

Реклама

В ноябре в Подмосковье упростили услугу по компенсации расходов за ЖКУ. В форму на «Госуслугах» включили сервис предпроверки ранее поданного заявления, что сделало процесс проще.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.