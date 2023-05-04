Подмосковье 04 мая 2023, 17:18 Около 40 собственников земли изменили категорию участков в Подмосковье с начала года пресс-служба г.о. Ступино

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С начала 2023 года в Московской области около 40 владельцев перевели свои земельные участки из частной собственности в другую категорию. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

«Услуга по переводу земли частной собственности в иные категории у нас также предоставляется в электронном виде. Более того, по нашему запросу „Мособлгеотрест“ разработал новый цифровой сервис данной услуги», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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Теперь владельцы земли во время заполнения заявки на региональном портале при введении кадастрового номера автоматически получают основные характеристики. Они подгружаются из единого реестра.

Услуга бесплатная. Ее оказывают в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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