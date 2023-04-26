Подмосковье 26 апреля 2023, 09:27 Около 4 тысяч человек стали участниками областного субботника в Серпухове

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Около четырех тысяч жителей Серпухова приняли участие в областном субботнике. Они собрали почти 400 кубометров мусора.

Участие в акции приняли глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, его заместители, коллективы предприятий и организаций, общественники, депутаты, члены местного отделения партии «Единая Россия» и волонтеры.

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В историческом центре города в порядок привели площадь возле памятника «Воину-освободителю», убрали мусор и поломанные ветки со склонов Соборной горы.

«Благодарю коллег, администрацию городского округа, которые поддержали областной субботник и с коллегами, однопартийцами из „ЕдинойРоссии“, пришли сюда, чтобы собрать мусор и сделать это место чистым и красивым», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Субботники прошли и в территориальных отделах. Так, журналисты и сотрудники «Серпуховского информационного агентства» убрали мусор и прошлогоднюю листву в деревне Лукино возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне жителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги общего субботника и отметил, что уборка всех городских округов остается приоритетной задачей.

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