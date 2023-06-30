Подмосковье 30 июня 2023, 12:13 Около 350 выпускников побывали на бале медалистов в Одинцове

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Бал золотых медалистов прошел в Одинцове. Гостями праздника стали 347 отличников.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил выпускников и пожелал им успехов на следующем жизненном этапе.

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«Вы огромные молодцы и свой жизненный путь уже начали с побед и достижений. Поэтому сегодня вы здесь. Пожелать я вам хочу самое главное — не теряйте запал. Ваш внутренний огонь не должен гаснуть», — сказал Андрей Иванов.

Отличникам учебы вручили заслуженные медали, а стобалльников поощрили сертификатом на 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ.

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