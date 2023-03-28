Подмосковье 28 марта 2023, 11:59 Около 350 рабочих мест появится в новом индустриальном парке в Дмитрове

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Новый индустриальный парк «Белый Раст» заработал в Дмитрове. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что это 67-й индустриальный парк в Подмосковье.

«Ожидается, что инвестиции новых резидентов индустриального парка составят более 1,5 миллиарда рублей. Резидентами будут созданы порядка 350 рабочих мест», — отметила Зиновьева.

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Индустриальные парки создают готовые площадки с необходимой инфраструктурой для размещения промышленного производства. За комфортные условия для размещения, работы и развития резидентов отвечает управляющая компания.

На данный момент более 30 подмосковных индустриальных парков заполнены на 100%. Еще 43 объекта находятся на разной стадии реализации. Некоторые из них заработают уже в этом году. Подобрать участки для размещения бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционной карте.

Диапазон действия промышленной ипотеки расширят в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Вскоре льготные кредиты можно будет получать на строительство, модернизацию и реконструкцию цехов.

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