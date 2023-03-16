Важное 16 марта 2023, 08:57 Губернатор Подмосковья рассказал о планах расширить промышленную ипотеку Фото: Константин Семенец

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Диапазон действия промышленной ипотеки расширят в Подмосковье. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал в эфире радио Sputnik. Если раньше были льготные кредиты только на готовые помещения, то вскоре их можно будет получать на строительство, модернизацию и реконструкцию цехов.

По словам губернатора, правки по программе промышленной ипотеки уже на согласовании в федеральных министерствах.

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«Промышленная ипотека достаточно быстро родилась, потому что очевидно преимущество — это новые производства. Изначально она предполагала готовое помещение, которое ты берешь и платишь льготную ставку. Но появились запросы предпринимателей на более широкое ее использование», — отметил Андрей Воробьев.

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В настоящее время идет совместная работа с Минпромторгом России для расширения диапазона промышленной ипотеки. Об этом губернатор рассказал, встретившись в Истре с предпринимателями из разных уголков Подмосковья. Их беседу транслировало радио Sputnik.

«Более гибкое и широкое использование ипотеки»

Один из участников встречи — житель Подольска Василий — представил компанию «Электростарт». Предприятие занимается производством металлических опор освещения.

В феврале компания подала заявку на участие в национальном проекте «Производительность труда». Василий отметил, что иногда выгодно взять на этапе строительства кредит, чтобы построить помещение под свои нужды.

Он поинтересовался, какое планируется развитие данных мер, и обратил особенное внимание на льготный кредит под покупку помещений на этапе строительства.

Отвечая на вопрос предпринимателя из Подольска, Воробьев заметил, что промышленная ипотека родилась достаточно быстро. Изначально она предполагала готовые помещения, которые человек брал и платил льготную ставку.

«Но жизнь и запросы предпринимателей показали запрос на более гибкое и широкое использование промышленной ипотеки. Мы работаем с Минпромторгом, чтобы выйти на следующий уровень и расширить диапазон работы промышленной ипотеки. Это участие в строительстве», — сказал губернатор Московской области.

Минпромторг подал новый нормативный пакет в правительство, отметила заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

«Будет реконструкция строительства и модернизация. Возможно, будут улучшенные условия срока и лимита ипотеки. Увеличится лимит на банки. Сейчас у нас порядка 40 заявок. Важно, чтобы лимиты в банке отвели, чтобы можно было все удовлетворить», — добавила она.

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