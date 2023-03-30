Подмосковье 30 марта 2023, 10:51 Около 300 семей участников СВО получили бесплатную психологическую помощь в Подмосковье Unsplash

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Подмосковье продолжает оказывать помощь семьям участников СВО, в том числе психологическую. В Мособлдуме напомнили, как воспользоваться бесплатной поддержкой.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что чаще всего родные участников СВО обращаются за помощью при устройстве детей в садики. Также популярными мерами поддержки являются бесплатное питание школьников и дополнительное образование. Более восьми тысяч подмосковных семей уже получили поддержку в тех или иных вопросах.

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«Особенно важна психологическая помощь. В Московской области она оказывается бесплатно. На сегодняшний день уже удалось помочь порядка 300 семьям», — добавил Брынцалов.

Получить помощь психолога можно в комплексных центрах социального обслуживания, центре «Ясенки» и центрах поддержки участников СВО и их семей. Для начала нужно оставить заявку. Это можно сделать в органах социальной защиты населения, в центрах поддержки участников СВО и их семей или через чат-бот «Мы рядом».

Сейчас как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.