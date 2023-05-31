Подмосковье 31 мая 2023, 15:46 Около 300 юных спортсменов выступят на детском турнире по футболу в Химках

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Ежегодному детский турнир по футболу «Кубок флагов» стартовал в Химках. Участие в нем примут 300 юных спортсменов в возрасте до 12 лет из школ округа и города-побратима Химок — белорусского Гродно.

Турнир приурочен к Международному дню защиты детей. Впервые соревнования прошли летом 2017 года по инициативе главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

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«В честь Международного дня защиты детей мы открываем 7-й детский футбольный турнир „Кубок флагов“. Это добрая традиция, которая объединяет школьников из Химок, других республик России и стран СНГ. В этом году в турнире участвуют 30 команд» — рассказал Дмитрий Волошин.

Церемония открытия турнира прошла на стадионе «Новые Химки». Участие в ней приняли депутат Государственной Думы Ирина Роднина и главный тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев.

Игрокам команд вручили эксклюзивную форму, а голкиперам — экипировку с защитой от ударов и повреждений. По итогам соревнований наградят не только команду победителей, но и лучших вратаря, бомбардира и игрока турнира.

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