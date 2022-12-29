Подмосковье 29 декабря 2022, 17:24 Около 30 миллионов рублей потратят на проведение выставок народного творчества в Подмосковье в 2023 году

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Порядка 30 миллионов рублей предусмотрено на организацию выставок и ярмарок народных художественных промыслов в 2023 году в Подмосковье.

«Отрасль активно поддерживается как на федеральном, так и на региональном уровне. В 2023 году в бюджете Московской области на организацию выставок и ярмарок народных художественных промыслов предусмотрено более 28,5 миллиона рублей», — отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

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В целях предупреждения продажи контрафактной сувенирной продукции в этом году заработал портал «Промыслы.ру». С его помощью также можно узнать интересные темы в сфере народной культуры и художественных промыслов России.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье поддержит народные промыслы. Он отметил, что эта работа очень важна и находится в зоне внимания властей региона.

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