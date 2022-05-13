Около 30 лифтов заменят в жилых домах Истры за год

Около 800 лифтов заменят в Подмосковье до конца года. Из них 28 — в домах Истры. Оборудование будет современным: энергосберегающим и с умными датчиками, отвечающими за безопасность.

Если в подъезде кабины парные, замену старого оборудования выполнят таким образом, чтобы жители не ощутили неудобств.

Пока рабочие проводят монтаж одной кабины, вторая работает. Практические все комплектующие для замены — российского производства. Многие изготавливают на заводах Подмосковья.

Узнать, попал ли дом в программу ремонта, можно с помощью интерактивной карты на сайте.

Ранее стало известно, что почти тысячу кровель отремонтируют до конца года в Московской области.

Подмосковье реализует самую большую среди всех регионов России программу капитального ремонта домов. Этому вопросу уделяют особое внимание по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.