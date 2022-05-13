Почти тысячу кровель отремонтируют до конца года в Подмосковье

Еще 935 кровель капитально отремонтируют до конца года в Подмосковье. Это больше, чем в 2021-м, когда их было 577.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, сотрудники ведомства и Фонда капитального ремонта следят регулярно за ремонтом домов.

«Кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности», — добавил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Подмосковье Валерий Николов.

Он уточнил, что границы опасных зон обозначены сигнальной лентой, а исполнители работ используют каски и страховочные тросы.

«Перед началом рабочего дня [сотрудники] проходят инструктажи, а также заполняют журнал техники безопасности», — отметил Николов.

Подмосковье реализует самую большую среди всех регионов России программу капитального ремонта домов. Этому вопросу уделяют особое внимание по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.