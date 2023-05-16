Подмосковье 16 мая 2023, 10:15 Около 3 тысяч жителей Подмосковья обратились в Систему-112 через мобильное приложение с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

Читать 360tv в

Мобильное приложение «112 МО» приняло более 12 тысяч обращений с 2017 года. С начала января этим сервисом воспользовались уже три тысячи жителей Подмосковья.

Приложение помогает вызвать экстренные службы в одно касание. Помощь можно позвать не только себе, но и своим близким.

Реклама

Мобильное приложение позволяет отслеживать перемещение бригад скорой помощи и службы газа на интерактивной карте. Есть и другие удобные функции для пользователей.

Мобильное приложение «112 МО» — это один из самых удобных способов связаться с операторами Системы-112. Также, для жителей по-прежнему доступны звонки по телефону, SMS-сообщения, связь по Skype и другие варианты. Не так давно в Подмосковье внедрили возможность обращения на единый номер спасения 112 через мессенджер Тelegam.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Видном открыли новую подстанцию скорой помощи. До этого она находилась на первом этаже жилого дома, а теперь получила современное помещение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».