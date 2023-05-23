Подмосковье 23 мая 2023, 16:12 Около 3 тысяч сотрудников полиции обеспечат охрану порядка на последних звонках в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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Последние звонки пройдут в школах Подмосковья с 22 по 25 мая. В них примут участие более 93 тысяч выпускников девятых и 11-х классов. Чтобы ничто не омрачило праздник, около трех тысяч сотрудников полиции будут следить за порядком. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Также за соблюдением порядка будут следить сотрудники Росгвардии, кинологической службы, работников частных охранных предприятий и представителей казачества.

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«Высоким приоритетом является организация мер безопасности на период проведения всех праздничных мероприятий», — сообщил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В этом году в образовательных учреждениях проводят комплекс мероприятий для обеспечения безопасности: патрулируют парки и прилегающие к школам территории, проводят инструктажи с ответственными лицами, а также накануне праздника обследуют помещения со служебными собаками.

Сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты. По его словам, это всегда волнительный этап.

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